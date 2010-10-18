Второе чтение проекта Налогового кодекса состоится 4 ноября

Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что через два дня завершается представление предложений к проекту Налогового кодекса для подготовки его ко второму чтению.

В.ЛИТВИН сообщил, что в субботу он имел разговор с председателем Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталием ХОМУТЫННИКОМ, который заверил, что над проектом Налогового кодекса ведется плодотворная работа.

Председатель ВР также попросил другие парламентские комитеты присоединиться к этой работе.

Также, по словам В.ЛИТВИНА, по этому документу необходимо найти общую точку зрения с правительством. «Я прошу правительство, чтобы мы работали вместе для того, чтобы на следующую пленарную неделю, где-то, ориентировочно, 4 ноября, мы могли выйти на рассмотрение этого вопроса. Но, вместе с тем, нам нужна высокая степень договоренности», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.