Евро на межбанке значительно подешевел, а доллар стал немного дороже

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9445/7,9510, к 12:00 цены повысились 7,9485/7,9520. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9505/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2601/04, к 12:00 цены поднялись 0,2603/05. К закрытию цены достигли уровня 0,2607/09. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4435 (+0,2335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3830/1,4000. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0220/11,0335, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,0230/11,0295. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 11,0440/11,0515.