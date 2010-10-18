Кабмин утвердил порядок использования средств для модернизации системы управления госфинансами

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 г. средств стабилизационного фонда для осуществления мероприятий по модернизации системы управления государственными финансами в соответствии с нормативными документами ЕС, международными стандартами и опытом. Об этом говорится в постановлении Кабмина №940 от 12 октября 2010 г.

Согласно документу, средства планируется выделить на безвозвратной основе и направить на создание серверных помещений Министерства финансов, ГлавКРУ и Государственного казначейства; на приобретение современных систем инженерного обеспечения с целью создания трансформаторных подстанций для качественного электроснабжения помещений; дополнительных систем для обеспечения автономного электроснабжения с использованием стационарных дизель-генераторов; систем кондиционирования для серверных помещений Минфина, ГлавКРУ и Государственного казначейства.

Кроме того будет обеспечено финансирование прокладки дополнительных телекоммуникационных каналов для обеспечения резервирования системы передачи информации и создания единой информационно-аналитической системы учета получателей государственных социальных выплат и введения социальных электронных карточек, системы электронного документооборота, в финансовых и фискальных органах, а также на легализацию программного обеспечения в органах государственной власти Microsoft, Oracle и др.