Эксперт: инвесторы продолжают продавать американский доллар

Мировые инвесторы продолжают продавать доллар США по всему спектру рынка.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «риски возвращаются, фондовые рынки растут, поддерживая динамику евро, новозеландcкой валюты, долларов Канады и Австралии». В прошлый четверг евро достиг максимальной отметки против американской валюты. За более чем девять месяцев 1.4120, пара доллар/йена отметилась на новом 15-летнем минимуме 80.86, а доллар/швейцарский франк - обвалилась до исторического дна 94.62. Впервые за последнее полугодие канадский доллар укрепился до уровня паритета против доллара США, а австралийский доллар торговался на пике с 1983 года, когда был введен свободно колеблющийся курс валюты, не дойдя лишь 7 базовых пунктов до паритета 0.9993.

Как сообщил В.СТЕЛЬМАХ, в течение европейской сессии четверга индекс доллара, который отслеживает движение валюты против взвешенной корзины шести основных мировых валют, достиг отметки 76.259, минимальной с декабря 2009 года. Пара евро/доллар закрепилась выше сороковой фигуры и сейчас торгуется в зоне 1.4068. Спрос на спадах сохраняется, а ситуация в целом остается конструктивной для «быков». Для коррекции ниже необходим прорыв к стопам ниже 1.4005/00. Пока внимание участников торгов направлено на 1.4085 и, далее, 1.4120/25.

Эксперт отметил, что британская валюта продолжает восходящее движение против доллара США скорее за счет проблем доллара, чем собственных сил. Настрой остается неплохим, а прорыв выше 1.6040/45 обеспечит паре хороший импульс для дальнейшего подъема к 1.6070. На текущий момент фунт/доллар торгуется в зоне 1.6025.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, если американская валюта опустится ниже 79.75 доллар/йена - это станет самой слабой ценой валюты против японского конкурента с момента ввода свободного плавания валютного курса в начале 1970-х гг. Трейдеры также отмечают активный спрос на пару доллар/йену со стороны американских инвесторов, который на этой неделе наблюдается уже 3-й день подряд. На текущий момент доллар/йена держится в зоне 81.25.

По словам эксперта, ключевые факторы роста «австралийца», обеспечившие валюте самые сильные позиции среди основных мировых валют в посткризисный период – это сильная национальная экономика, которую поддерживает хороший спрос на товары со стороны Китая и Индии, относительно высокая ставка рефинансирования Резервного Банка Австралии, которая может быть пересмотрена с повышением, а также слабый американский доллар и стабильно растущий товарный рынок.