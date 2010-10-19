Объем промпроизводства в США в сентябре сократился на 0,2%

Объем промышленного производства в США в сентябре 2010 года сократился на 0,2% в месячном выражении. Такие данные приводит Федеральная резервная система (ФРС) США, сообщает k2kapital.

Аналитики прогнозировали, что показатель прибавит 0,2%.

В годовом выражении объем промышленного производства в США вырос на 5,4%.

Коэффициент использования промышленных мощностей за отчетный период сократился на 0,1% - с 74,8% до 74,7% в месячном выражении. В сентябре 2009 года показатель составил 70,5%.

В августе 2010 года, по уточненным данным, объем промышленного производства в США вырос против июля на 0,2%, коэффициент использования промышленных мощностей составил 74,8%, против ранее приводившихся 74,7%.