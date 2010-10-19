Китай вновь стал наращивать портфель ценных бумаг США

Китай вновь стал наращивать свой портфель американских облигаций, не уступая лидерства в списке крупнейших кредиторов вашингтонской администрации. Как сообщил в понедельник ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, Пекин в августе приобрел долговых обязательств американского правительства на сумму 21,7 млрд долл, увеличив свои вложения в такие ценные бумаги до 868,4 млрд долл.

В мае и июне Китай сокращал портфель облигаций США соответственно на 3,6 и 2,8 проц, в июле прикупил ценных бумаг всего на 3 млрд долл.

В целом в августе иностранные государства имели на руках американских казначейских обязательств на сумму более чем 4,2 трлн долл.

В то время как бюджетный дефицит США в последние несколько лет стал ежегодно превышать 1 трлн долл, экономисты внимательно следят за тем, не падает ли среди иностранцев спрос на американские облигации, поскольку это может привести к повышению Федеральной резервной системой /ФРС/, выполняющей в стране функции центрального банка, учетной ставки межбанковского кредита.

По словам Минфина, пока американские ценные бумаги продолжают вызывать интерес у иностранных правительств. Япония тоже нарастила в августе свой портфель долгосрочных долговых обязательств США - на 1,9 проц до 836,6 млрд долл.

Россия осталась на 9-й позиции в списке, хотя и сократила вложения в облигации США на 1,9 млрд долл по сравнению с июлем - до 129 млрд долл.

В первую десятку также вошли Великобритания /448,4 млрд/, группа из 15 стран-экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию и Венесуэлу /226,6 млрд/, Бразилия /165 млрд/, группа стран Карибского бассейна /159,1 млрд/, Гонконг /137,8 млрд/, Тайвань /130,2 млрд/ и Швейцария /106,6 млрд/.

Пекин время от времени публично высказывает опасения по поводу повышающегося риска обесценивания облигаций США в связи с тем, что Белому дому не удается пока затормозить рост бюджетного дефицита. Он составил в завершившемся 30 сентября 2010 финансовом году 1,3 трлн долл. В Китай специально ездил министр финансов Тимоти Гайтнер, чтобы заверить в том, что вкладывать деньги в американские ценные бумаги "весьма безопасно".