Пик выплаты долгов Украины приходится на 2013 год

Наибольшие платежи Украины по государственным долгам приходятся на 2011 и 2013 годы - соответственно 53,5 млрд. гривен и 55,2 млрд. гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов в понедельник со сссылкой на данные от 14 октября, передает Украинская правда.

Согласна с ними, в 2012 году объем выплат также будет значительным и составит 47,8 млрд. гривен, а в 2014-2015 годах он сократится до 39 млрд. гривен.

При этом в 2011 и 2012 годах основной объем выплат приходится на внутренний долг: соответственно 39,1 млрд. гривен и 27,6 млрд. гривен, тогда как в 2013 и 2014 годах - на внешний: соответственно 36,6 млрд. гривен и 23,5 млрд. гривен, а в 2015 годах выплаты по ним будут почти равными.

Размещение короткосрочных облигаций внутреннего государственного займа в 2010 году привело к тому, что в 2011 году выплаты по ним составят 25,4 млрд. гривен, или почти половину всех выплат по госдолгу.

Если допустить, что Украина прекратит заимствования, то в 2016 году объем ее выплат по госдолгу сократится до 25,8 млрд. гривен, в 2017 году - до 24,7 млрд. гривен.

В конце следующего десятилетия стране необходимо будет выплатить по 19 млрд. гривен в 2018 и 2019 годах и 22,4 млрд. гривен в 2020 годах.

После этого ежегодные выплаты упадут до 4,6-4,1 млрд. гривен на 2020-2021 годах и 2,3-1 млрд. гривен - в 2023-2029 годах.

С 2030 году по 2038 год выплаты постепенно уменьшатся с 0,9 млрд. гривен до 0,4 млрд. гривен, в 2039 упадут до 0,1 млрд. гривен, после чего единую крупную выплату Украина долждна будет осуществить МВФ в 2060 году - 15,3 млрд. гривен.

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