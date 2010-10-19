Минфин США пообещал не девальвировать доллар

Министр финансов США Тимоти Гайтнер пообещал в понедельник, что США не будут девальвировать доллар ради экспортеров, и сказал, что ни одна страна в мире не сможет оздоровить экономику через девальвацию, сообщает Рейтер.

"Такого не произойдет в этой стране", - сказал Гайтнер по поводу девальвации доллара, выступая перед руководителями компаний Силиконовой долины.

Гайтнер прервал молчание по поводу затянувшегося падения доллара незадолго до встреч министров финансов "Большой двадцатки", которые пройдут на ближайших выходных в Южной Корее. Ожидается, что центральной темой обсуждений на саммите будет обменный курс китайской и американской валют.

"Очень важно, чтобы все поняли, что ни Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо другая страна мира не могут через девальвацию прийти к процветанию, к повышению конкурентоспособности, - добавил Гайтнер. - Это нецелесообразная стратегия, и мы не собираемся к ней прибегать".

Отвечая на вопросы из аудитории на собрании Калифорнийского общественного клуба в Пало-Альто, он отметил, что Америке необходимо "много работать для укрепления доверия к сильному доллару".

В минувшую пятницу индекс доллара, отражающий его динамику к корзине основных мировых валют, упал до 10-месячного минимума, в то время как обменный курс доллара к иене обновил отрицательный рекорд за 15 лет.

Многие развивающиеся страны жалуются на то, что запуск печатного станка Федеральным резервом ослабляет доллар, в результате чего растет поток капитала на их рынки, завышая стоимость их валют.