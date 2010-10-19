Япония пригрозила поднять на международном уровне вопрос о странах, занижающих курсы нацвалют

Министр финансов Японии Ёсихико Нода пригрозил сегодня, что поднимет на международном уровне вопрос о странах, которые, по его словам, сознательно занижают курсы своих валют для получения торговых выгод, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

На пресс-конференции в Токио министр в связи с этим особо отметил Китай. Нода призвал его последовательно провести реформу, чтобы позволить юаню более быстро укрепляться по отношению к доллару и другим валютам.

По словам министра, передает ИТАР-ТАСС, вопрос о валютных курсах будет в центре дискуссии на совещании глав финансовых ведомств и центробанков двадцати ведущих стран мира, которое пройдет в пятницу-субботу в Южной Корее. "Япония, - сказал он, - не может закрывать глаза на крайнюю нестабильность валютных рынков и будет принимать решительные меры в случае необходимости".

Курс иены по отношению к американскому доллару сейчас находится на самом высоком уровне за последние 15 лет. Это ослабляет позиции японского бизнеса, поскольку подрывает конкурентоспособность его товаров и сокращает доходы от операций за рубежом при пересчете в национальную валюту.