Миссия МВФ посетит Украину 3-15 ноября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА посетит Украину 3-15 ноября для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Об этом говорится на сайте МВФ со ссылкой на постоянного представителя Фонда в Украине Макса АЛЬЕРА.

Как напоминают в МВФ, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Как сообщал УНИАН, срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.