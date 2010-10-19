Эксперт: доллар на межбанке преодолел отметку 7,95 грн.

Доллар на межбанковском валютном рынке в понедельник, 18 октября, преодолел отметку 7,95 грн.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в понедельник межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9505-7,9545 грн./долл.: гривня подешевела к доллару на 0,1%. Таким образом, доллар сейчас очень близок к локальному пику 7 сентября 2010 года - именно в тот день Национальный банк Украины начал осуществлять интервенции в поддержку гривни, подчеркнул аналитик.

По мнению А.БЛИНОВА, Нацбанк будет поддерживать политику де-факто фиксированного курса до конца 2010 года, и существенных скачков курса гривни к доллару в этот период не будет. Курсовой ориентир на 12-месячную перспективу будет находиться на уровне 8,00 грн./долл., прогнозирует аналитик.

А.БЛИНОВ также отметил, что в понедельник межбанковский рынок закрылся котировками 11,0440-11,0515 грн./евро: гривня укрепилась к евро на 1,3%.