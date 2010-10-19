Украинцы за полгода получили более миллиарда долларов переводов

Общая сумма переводов, которые пришли в Украину в первом полугодии 2010 года составила $1,15 млрд. Это на 13% больше, чем за этот же период прошлого года, пишет Дело.

За январь-июнь этого года украинцы посредством 22-х систем международных денежных переводов получили $1,15 млрд. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Такие данные «ДЕЛУ» предоставили в Национальном банке Украины. Регулятор отмечает, что из Украины население отправило в 7 раз меньше – всего $163 млн.

С использованием всего пяти систем денежных переводов в первом полугодии в Украину пришло 79,5% от общей суммы переводов.

В эту пятерку вошли американская система переводов Western Union, ее доля рынка составила 42,5%, российская система «Юнистрим» – 12% рынка, американская MoneyGram – 11% и российские Migom – 8%, Contact – 6%.

В первом полугодии этого года, страной-лидером по отправке денег в Украину оставалась Россия. Из нее украинцы получили 47% всех средств, за Россией следует США – 10%, Италия – 7%, Испания – 5% и Португалия – 3%.

Распределение пунктов получения денег, отправленных из Украины, немного другое: Россия – 41%, Грузия – 6%, Армения – 4%, США – 4%, Узбекистан – 4%.

В НБУ отмечают, что в первом полугодии этого года наблюдалась тенденция по увеличению объемов переводов в российских рублях. Сумма таких переводов в Украину и из нее по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась почти в два раза. Украинцы получили 4,1 млрд. и отправили 651,8 млн. российских рублей.

Увеличился также средний размер переводов. Так в Украину стали присылать на $5 больше, чем в первом полугодии 2009 года, а из Украины – на $42 больше. Средний размер перевода в Украину составил $480, а из Украины $506.