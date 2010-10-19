Межбанк: к 12:00 котировки по доллару поднялись

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9480/7,9540, к 12:00 цены поднялись 7,9525/7,9560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2613/17, к 12:00 цены снизились 0,2611/13. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,4201 (-0,0234).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3908/10, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,0435/11,0545, к 12:00 цены ушли вверх 11,0635/11,0705.