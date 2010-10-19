Нацбанк утвердит принципы финансовой политики в 2011 г. после принятия НК и бюджета

Утверждение основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год станет возможным после принятия Налогового кодекса и Государственного бюджета на следующий год.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня журналистам в ходе инвестиционного форума "Украина: на пути в безоблачное будущее?".

“Совет НБУ соберется, одобрит и примет решение касательно основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год после принятия Налогового кодекса. Я прогнозирую, что после того, как мы увидим окончательный вариант бюджета, который будет рассчитан на новой налоговой базе, Совет НБУ будет иметь возможность дать свои прогнозные оценки касательно тех изменений, которые необходимо внести в денежно-кредитную политику”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Характеризуя нынешнюю макроэкономическую ситуацию в стране, глава Совета НБУ отметил, что уровень инфляции, которую имеет сейчас Украина, не содержит монетарной составляющей. Одним из основных факторов роста инфляции П.ПОРОШЕНКО назвал внешние причины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса. Проект НК был принят парламентом в первом чтении 7 октября 2010 года.