Цена золота в 2011 г может достичь 1400 долл. за унцию - UBS

Аналитики UBS повысили прогноз цен на золото в 2011 году на 8% до 1400 долларов за унцию с 1295 долларов за унцию, говорится в опубликованном во вторник обзоре инвестбанка, сообщает РИА Новости.

Эксперты банка считают, что средняя цена золота в 2010 году составит 1228 долларов за унцию против предыдущего прогноза в 1205 долларов, в 2012 году - 1250 доллара (рост на 6% относительно предыдущего прогноза), в 2013 году - 1150 долларов (рост на 5%).

В отчете отмечается, что впечатляющий рост цен на золото, наблюдаемый с середины августа, главным образом был вызван ожиданиями дальнейшего и продолжительного ослабления валют. Между тем восходящий тренд цен на золото поддержит растущий спрос на металл.

В минувшую пятницу аналитики из J.P. Morgan Chase & Co. также пересмотрели свои прогнозы по стоимости золота на 2011 год в сторону повышения до 1400 долларов за унцию вместо 1250 долларов, прогнозировавшихся ранее.