Регулирование ценовой надбавки на товары может привести к тенизации торговли – эксперт

Инициатива Министерства экономики Украины ввести регулирование ценовой надбавки на социально значимые товары может привести к уходу торговли в тень.

Такое мнение высказал руководитель Экспертной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса партии «Сильная Украина» Владислав АТРОШЕНКО, сообщила УНИАН пресс-служба партии.

По словам В.АТРОШЕНКО, эффект от мер, указанных в проекте постановления Минэкономики «О некоторых вопросах ценообразования на отдельные виды товаров для основных социальных и демографических групп населения», может быть нулевым. «Более того, это может привести к тому, что торговля уйдет в тень – легитимная торговля будет парализована, а товарные потоки будут переведены на черный рынок», – считает эксперт.

По мнению В.АТРОШЕНКО, затраты субъектов рынка на рекламу, продвижение и логистику товаров могут превышать 5-10%. «Более правильным было бы регулировать рентабельность, а не ценовую надбавку. К сожалению, Минэкономики решило максимально упростить себе задачу по контролю над ценообразованием, что не только не даст положительного эффекта, но еще больше усугубит проблему тенизации украинской экономики», – считает эксперт.

По его словам, правительству также необходимо установить четкие сроки расчета торговых сетей за поставленную продукцию. «Если бы торговые сети заставили рассчитываться не позднее десятидневного срока с момента поставки социально значимых товаров, это бы снизило накладные расходы и давление банковских процентов на производителей и поставщиков», – отметил В.АТРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины предлагает ввести для продавцов пшеничной и ржаной муки, хлеба, макаронных изделий, сахара и подсолнечного масла предельную поставочно-сбытовую надбавку в размере до 5% от оптово-отпускной цены производителя или импортера. Для розничных продавцов она может составить до 10%.