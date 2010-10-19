ВР внесет изменения в законодательство по совершенствованию процедуры банкротства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (по совершенствованию процедуры банкротства и особенностям лицензирования деятельности арбитражных управляющих).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”, которыми предусмотрено, что Государственный орган по вопросам банкротства:

способствует созданию организационных, экономических, других условий, необходимых для реализации процедур восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом, и осуществляет сопровождение процедуры банкротства;

устанавливает порядок назначения арбитражных управляющих для выполнения полномочий распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, а также порядок прекращения полномочий таких арбитражных управляющих;

устанавливает порядок назначения распорядителей имущества для выполнения полномочий руководителей государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов;

назначает арбитражных управляющих для выполнения полномочий распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, а также прекращает полномочие таких арбитражных управляющих;

назначает в предусмотренных этим Законом случаях распорядителей имущества для выполнения полномочий руководителей государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов;

организует систему подготовки арбитражных управляющих;

осуществляет лицензирование осуществления хозяйственной деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов);

ведет единую базу данных о предприятиях, относительно которых начато производство по делу о банкротстве, устанавливает форму представления арбитражным управляющим информации, необходимой для ведения указанной базы данных;

устанавливает порядок проведения анализа финансово-хозяйственного состояния государственных предприятий и предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, и организует его проведение относительно наличия признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротству или укрывательства стойкой финансовой несостоятельности;

устанавливает форму планов санации и мировых соглашений;

согласовывает планы санации и мировые соглашения государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов;

готовит по запросам суда, прокуратуры или другого уполномоченного органа заключение о наличии признаков скрытого, фиктивного банкротства или доведения до банкротства относительно государственных предприятий или предприятий, в уставном фонде которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов;

готовит и подает на утверждение Кабинета министров Украины типовые документы относительно осуществления процедур банкротства.

Также законопроектом предлагается определить требования к кандидату на получение лицензии на осуществление хозяйственной деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов)

Кроме того, предусмотрено, что арбитражный управляющий должен один раз за два года действия лицензии повышать квалификацию в порядке, установленном государственным органом по вопросам банкротства, о чем выдается соответствующее свидетельство, копию которого он обязан подать за десять дней до окончания каждого двухлетнего срока государственному органу по вопросам банкротства.

Арбитражный управляющий, который осуществляет на предприятии полномочия управляющего санацией, может одновременно выполнять полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией или ликвидатора не более чем на пяти предприятиях-должниках.

Для государственных предприятий или предприятий, в уставных фондах которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, распорядитель имущества, управляющий санацией, ликвидатор назначается государственным органом по вопросам банкротства.

Осуществление арбитражным управляющим полномочий распорядителя имущества, управляющего санацией или ликвидатора без лицензии или после ее аннулирования не допускается.

Кроме того, проектом закона определено, как будет осуществляться контроль над деятельностью арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).