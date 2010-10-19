Таможенники с начала года возбудили 312 уголовных дел о контрабанде на 633,5 млн. грн.

В январе-сентябре 2010 года таможенники возбудили 312 уголовных дел о контрабанде на сумму 633,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Из общего количества возбужденных уголовных дел 127 (40%) – это дела о контрабанде товаров на общую сумму 574,4 млн. грн., что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (101 дело, на сумму 212,3 млн. грн.).

Количество уголовных дел, в которых предметами контрабанды являлись наркотические средства, – 98, транспортные средства – 38, оружие – 28, историко-культурные ценности – 25.

В январе-сентябре т.г. количество выявленных фактов незаконного перемещения наркотиков выросло на 124 (15%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., количество возбужденных в связи с этим уголовных дел – на 15 (18%).