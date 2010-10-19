Тимошенко будет инициировать акции протеста в случае принятия нового НК

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО будет инициировать акции протеста в случае принятия нового Налогового кодекса.

Об этом она сегодня сообщила в Днепропетровске во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса города.

«Если Налоговый кодекс в Верховной Раде будет принят (а все идет к тому), нужно восставать и нажимать на власть», - отметила лидер «Батькивщины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что следует объединиться оппозиции – настоящей оппозиции, а не «карманной», а также общественным движениям с целью давления на власть.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала собравшихся «не опускать руки» и бороться.

Лидер «Батькивщины» возложила ответственность за разработку нового Налогового кодекса на вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, новый Налоговый кодекс защищает большие банки Украины и корпорации и разрушает малый и средний бизнес.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в настоящее время в ВР находятся проекты Налогового кодекса и 18 законодательных актов в поддержку предпринимательства.