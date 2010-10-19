Лекарственные средства азиатского производства вытесняют отечественные – эксперт

Лекарственные средства азиатского производства вытесняют отечественные препараты на фармацевтическом рынке Украины.

Об этом сообщил сегодня в ходе видеомоста Москва – Киев на тему "Фармацевтический рынок России и Украины. Вопросы и ответы" советник главного государственного инспектора по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины Владимир БОРТНИЦКИЙ.

«Мы наблюдаем эффект вытеснения национального производителя», – отметил он.

По мнению В.БОРТНИЦКОГО, прежде всего это связано с тем, что в последнее время очень возросло количество лекарственных средств, которые поставляются на рынок Украины из стран Юго-Восточной Азии, в том числе Китая и Индии, и стоят значительно дешевле аналогов украинского производства.

«С другой стороны, налицо нарушение правил конкурентной борьбы, потому что в связи с недавней либерализацией организации деятельности фармацевтического рынка, которая проводилась на протяжении нескольких последних лет, регуляторные органы Украины были лишены возможности инспектировать производство импортеров лекарственных средств на соответствие требованиям. Этот факт мы рассматриваем в качестве основной из причин того, что на рынок Украины попадают лекарственные средства, которые не прошли предрегистрационный контроль на предмет соответствия всем требованиям качества производства», – сказал В.БОРТНИЦКИЙ.

По его словам, проблема состоит в том, что за несколько последних лет условия попадания импортных препаратов на украинский рынок были излишне либерализированы, в частности, с 2008-2009 гг. была отменена процедура обязательной проверки на предмет соответствия требованиям GMP производителей лекарственных средств, которые хотят реализовывать свою продукцию на рынке Украины. В связи с этим, считает эксперт, увеличилась опасность попадания на рынок некачественной или фальсифицированной продукции.

В.БОРТНИЦКИЙ сообщил, что для исправления ситуации сегодня основной упор делается на контроль качества лекарственных средств, а также на создание равных условий для всех производителей на фармацевтическом рынке Украины.

«Это будет проявляться в том, что на рынок Украины максимально не будут пропускаться препараты, не соответствующие требованиям качества или требованиям формуляров, которые сегодня являются стандартами с точки зрения оценки химических, физических, терапевтических свойств лекарственного средства», – пояснил он.