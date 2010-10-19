Закрытие межбанка: доллар - 7,9485/7,9535 грн., евро - 11,0405/11,0535

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9540, к 12:00 цены поднялись до 7,9525/7,9560. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 7,9485/7,9535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2613/0,2617, к 12:00 цены снизились до 0,2611/0,2613. К закрытию цены достигли уровня 0,2610/0,2612. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4199 (-0,0236).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3908/1,3910, а к 15:00 упали до 1,3858/1,3860. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0435/11,0545, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0635/11,0705. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до уровня 11,0405/11,0535.