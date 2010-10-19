ВР определила "Укрнацпроект" главным распорядителем бюджетных средств

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».



Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.



Законом внесены изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», Государственное агентство Украины по управлению национальными проектами определено при этом главным распорядителем бюджетных средств, ему выделены средства объемом 24,7 млн. гривен по бюджетным программам.



В частности, предусмотрены 4,7 млн. гривен для обеспечения деятельности аппарата Агентства.



Также предусмотрены 20,0 млн. гривен для обеспечения подготовки технико-экономических обоснований приоритетных национальных проектов, их популяризации и продвижения.



Этот законопроект только сегодня был внесен в повестку дня сессии и сразу проголосован в первом чтении и в качестве закона.



Заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО отметил, что принятие такого закона является «решениям неправильным и вредным, поскольку мы создаем прецедент», как финансировать народных депутатов, которые «изменили свою политическую позицию».



Он подчеркнул, что в этой структуре будут работать два народных депутата (фамилии он не уточнил – УНИАН), которые «в последнее время изменили свою политическую линию и сказали, что они всю жизнь ожидали, когда придет президент Виктор ЯНУКОВИЧ, правда, ожидали кто-то в аппарате ЮЩЕНКО, а кто-то еще в других аппаратах».



Н.ТОМЕНКО подчеркнул: «Меня спрашивают, сколько стоит изменить политическую позицию в парламенте. Разделите 25 миллионов на двух народных депутатов и получите цену депутата, который изменил свою позицию».



Н.ТОМЕНКО считает, что в ситуации, когда людям увеличивают пенсии «на 7 гривен» возникает вопрос: «Какие классики приходят в эту структуру, что Верховная Рада бросила все дела и дает им 25 млн. грн.». Он напомнил, что эти деньги должны быть израсходованы до конца года, то есть только на зарплату аппарата этой структуры за 2 месяца должны быть израсходованы 4 млн. 700 тыс. грн.



Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ отметил, что, проголосовав за данный закон, парламент фактически проголосовал за финансирование партии ПОРА. Он подчеркнул, что сегодня в государстве достаточно структур, которые могут заниматься новыми проектами. Он отметил, что у него нет потребности выделять средства Укрнацпроекту. «Это является финансированием партии ПОРА. Возвращаемся в 2004 год, могу поаплодировать ребятам – красиво отстояли на Майдане», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.