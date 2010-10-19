Предприниматели 21 октября проведут акцию протеста против принятия Налогового кодекса

Предприниматели 21 октября проведут акцию протеста под стенами парламента против принятия проекта Налогового кодекса.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам экс-председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксаны ПРОДАН, предпринимателей вынуждают выходить на акции протеста повышение пенсионного взноса и возможность принятия Верховной Радой проекта Налогового кодекса в целом.

Она сказала, что предприниматели готовы выходить на улицы. При этом предпринимателей больших городов поддерживают уже и небольшие населенные пункты. «Организаторами акции выступили Хмельницкий, Чернигов, Запорожье, Черкассы, Николаев, Одесса, - сказала О.ПРОДАН. - Также присоединяются киевляне». Она отметила, что ни одна политическая сила не будет принимать участия в организации данной акции.

По мнению О.ПРОДАН, необходимо пересмотреть размер единого социального взноса с учетом небольших доходов предпринимателей в малых населенных пунктах. Она также считает, что в случае, если будет принят Налоговый кодекс в сегодняшнем варианте, бизнес уйдет в тень.

Кроме того, по ее словам, в проекте НК предусмотрено, что с 1 января 2016 года упрощенной системы налогообложения как таковой не будет. Но там нет механизмов, по которым упрощенцы смогли бы перейти на общую систему налогообложения. «Потому что она не только не лучше, а она даже хуже, чем то, что есть на сегодня», - подчеркнула экс-председатель Совета предпринимателей. По ее словам, принятие данного НК приведет через 5 лет к полной ликвидации малого бизнеса.

Главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО отметил необходимость ввести переходный период и четкий регламент для введения отдельных норм для предпринимателей в проекте Налогового кодекса. По его мнению, если бы власть оговорила введение норм НК, то не встретила бы сопротивления с их стороны, акций протеста не было бы, а вопрос прохождения НК был бы легче.

Эксперт Национального института стратегических исследований Дмитрий ЛЯПИН отмечает, что по итогам 2009 года с малым предпринимательством было связано 6 млн. украинцев. «Если бы власть предоставила нам конкретные механизмы не на уровне разговоров, как это происходит при популяризации НК, а на уровне реальных механизмов… возможно было бы ограничить действие упрощенной системы», - считает он.

Д.ЛЯПИН также отметил, что предприниматели выступят не против отдельных политиков или главы правительства, а за конкретные действия властей.

По данным руководителя Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александра ДАНИЛЮКА, в Украине 1% ВВП вкладывается в администрирование налогов. «То есть фактически вкладывается в никуда. Если говорить об абсолютных величинах, это 1 млрд. долл.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года. По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, парламент намерен рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса 4 ноября.