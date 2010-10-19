Эксперт: снижение ставок по депозитам повлечет снижение ставок по ипотеке

Сегодня наблюдается тенденция снижения ставок по депозитам, что, в свою очередь, повлечет за собой снижение ставок по ипотечным кредитам.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Поэтому, считает он, применение банками плавающей ставки по ипотечным кредитам может привести к тому, что заемщики будут платить меньше. По прогнозам С.МИШТЫ, процентные ставки по ипотечным кредитам до конца текущего года могут снизиться на 1,5-2%. Такая тенденция есть, и она будет продолжаться до конца года, полагает эксперт.

По словам С.МИШТЫ, депозиты населения увеличились на 2,1% - до 256,3 млрд. грн., юридических лиц - на 4,2%, до 135,2 млрд. грн. Это обусловлено увеличением оборотов компаний по текущим счетам, считает эксперт. Поскольку компании стали лучше чувствовать себя, покупательский спрос растет как внутри страны, так и за рубежом, объяснил он. «Еще одним фактором увеличения депозитной базы является то, что бизнес сейчас с большой опаской вкладывает в инвестиционные проекты, предпочитая держать деньги на банковских счетах», - добавил эксперт.