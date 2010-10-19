«Сбербанк России» и "Ощадбанк" объединили свои банкоматные сети

АО «Сбербанк России» (г. Киев) и ПАО "Ощадбанк" объединили свои банкоматные сети с 18 октября 2010 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "дочки" российского банка.

После объединения клиенты «Сбербанка России» получили возможность снятия наличности в 1268 банкоматах объединенной сети по тарифам собственной сети.

В пресс-релизе напоминается, что «Сбербанк России» также является участником объединенной банкоматной сети «АТМоСфера», которая включает на данный момент 3211 банкоматов.

Таким образом, сегодня клиенты АО «Сбербанк России» получили возможность осуществлять операции по снятию наличных средств в сети, насчитывающей свыше 4400 банкоматов.

В банке уточнили, что на сегодня собственная банкоматная сеть "Сбербанка России" составляет 41 банкомат.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.