Азаров обещает, что Госбюджет на 2011 год будет принят не позднее 10 декабря

Закон о государственном бюджете Украины на 2011 год будет принят не позднее 10 декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Херсонской областной телерадиокомпании.

Он подчеркнул, что принятие бюджета зависит от принятия Налогового кодекса, на базе которого он должен быть разработан. «Нас сейчас задерживает только одно обстоятельство – это принятие Налогового кодекса… Как только будет принят Налоговый кодекс, сразу же правительство подаст в парламент бюджет. Он будет принят, как я думаю, не позднее 10 декабря. Это даст возможность всем областям, районам, городам принять до нового года свои бюджеты с тем, чтобы мы с 1 января вступили в жизнь с новым бюджетом», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября т.г. в эфире Первого национального телеканала премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Налоговый кодекс в Верховной Раде необходимо принять до конца октября с тем, чтобы в ноябре правительство представило проект госбюджета на 2011 год, разработанный на основании этого кодекса, и до конца года были приняты все местные бюджеты.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года. По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, парламент намерен рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса 4 ноября т.г.