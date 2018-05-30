Рубини обещает украинской экономике «встречный ветер»

В ходе проходившего сегодня в Киеве инвестиционного форума, организованного группой компаний "Инвестиционный Капитал Украина", состоялось выступление профессора экономики Нью-Йоркского универститета Нуриэля Рубини. Для тех, кто не в курсе, именно Рубини еще в 2006 году предсказал крах американской финансовой системы. Где бы ни выступал финансовый «оракул», от него ждут откровений по поводу дальнейшей судьбы мировой экономики и, конечно же, перспектив той страны, мероприятие которой Рубини удостоил своим вниманием. Естественно, что в своем выступлении в Киеве он коснулся ситуации в отечественной экономике, однако ничего неожиданного присутствовавшие на инвестфоруме не услышали. Из выступления профессора вообще можно сделать вывод о том, что от самой Украины в нынешней экономической ситуации вообще мало что зависит...

Лодка по-прежнему одна

Как считает Рубини, в зависимости от степени негативного влияния кризиса, страны следует разделить на три категории. Так, США и большая часть Евросоюза хотя и серьезно пострадали от кризиса, но сегодня ситуация там не так уж и плоха. Экономика восстанавливается, хотя и медленными темпами, которые еще больше замедлятся к концу этого года. 2011 год, по мнению эксперта, также не будет радовать эти страны особым экономическим ростом. «Есть, конечно, в Европе светлое пятно — Германия, экономика которой продолжает расти, но слишком много рисков на периферии Евросоюза не позволяют делать однозначно позитивных прогнозов для всей еврозоны», - считает Рубини.

К категории стран, которым запас прочности позволяет сохранить минимальный рост, он также отнес Японию.



Следующая категория, по мнению аналитика, - это страны, в которых, даже несмотря на мировой финансовый кризис, сохранился высокий показатель роста ВВП. Не трудно догадаться, что Нуриэль Рубини имеет в виду Китай и в меньшей степени Индию и Бразилию. «Многие сегодня считают, что этим странам не стоит обращать внимание на медленно восстанавлиющиеся экономики США, Европы и Японии, и продолжать стимулировать собственный рост. Но это невозможно сделать, так как подобная политика чревата перегревом экономик, переоценкой активов и надуванием «собственных пузырей», которые в дальнейшем могут спровоцировать рецессию», - отметил Н.Рубини и добавил: «Уже сейчас видно, что даже в Китае началось замедление экономического роста».



В этой связи эксперт считает неизбежной дальнейшую глобализацию экономических процессов в мире. То есть, тем, кто думал, что стоит переориентироваться с американо-европейского рынка на китайский - и дела пойдут в гору, рассчитывать особенно не на что. Как уже многократно отмечалось в последние пару лет — в море мирового кризиса мы все в одной лодке.

Третья категория

Но замедление восстановления ведущих мировых экономик - это, по мнению Н.Рубини, еще не самое страшное. Тот факт, что рост экономики США к концу этого года составит лишь около 1%, свидетельствует о сохранении вероятности рецессии в этой стране. «Очень сложная ситуация к концу года будет наблюдаться в европейской экономике, где высока вероятность возникновения фискального кризиса», - сказал он.



Такие прогнозы эксперта для нас особенно печальны на фоне того, что Украину он причисляет к третьей категории стран. То есть тех стран, которые, будучи глубоко интегрированны в мировую экономику, пострадали от кризиса больше остальных. К таковым Н.Рубини отнес Грецию, Ирландию, некоторые страны Восточной Европы, в том числе и Украину. Основвываясь на рассуждениях эксперта, не трудно сделать вывод, что от этих стран практически ничего не зависит. То есть будут расти экономика США и ведущих стран Европы, не начнет стагнировать китайская - значит все будет в порядек и с экономикой Украины. Ну а нет, так нет, - и третьего не дано.

Главное - не увлекаться

Как отмечает Нуриэль Рубини, в последнее время многие страны, в том числе и США, стараются с помощью монетарной политики девальвировать свою национальную валюту. Это, по идее, должно привести к росту экспорта товаров из этих стран в страны с более сильной валютой. В результате, по словам эксперта, в мире заговорили о так называемых валютных войнах. К подобной практике активно прибегают и страны «третьей категории», пытаясь девальвацией собственной денежной единицы повысить конкурентоспособность своего экспорта. То, что в Украине этот метод уже неоднократно опробован, наверное, напоминать излишне.



«Все хотят зарабатывать с помощью экспорта и девальвации своей валюты, даже часть стран ЕС. Но так не бывает, чтобы у всех была слабая валюта и рост экспорта. Это игра с нулевой ставкой», - убежден Рубини.



В этой связи он посоветовал украинскому правительству проводить гибкую валютную политику, не зацикливаясь на девальвации гривны, что может привести к торговой войне с другими странами.



Интересно, что в ходе инвестиционного форума эксперт довольно негативно оценил возможность резкого роста притока зарубежных инвестиций в страну. «В последнее время Украина ощутила приток инвестиций. Однако многие страны с развивающимися экономиками уже сегодня обеспокоены притоком капиталов, что ведет к чрезмерному усилению национальной валюты. Притоком капиталов нужно правильно управлять», - рекомендует профессор Рубини.



Подытоживая, он отметил, что в принципе все знают, как бороться с кризисом. «Мы все знаем, что нужно сокращать дефицит платежного баланса. Привлекать зарубежный капитал для создания эффективного производства. Реформировать налогообложение, чтобы оно способствовало развитию бизнеса», - сказал Нуриэль Рубини, добавив при этом: "Если в начале года для экономики США и Европы "ветер" был попутным, то во втором полугодии он изменился на встречный. Это касается и экономики Украины".



Единственное, что эксперт безоговорочно советует делать Украине, так это «стремительно проводить экономические реформы».

Антон Лосев (УНИАН)

