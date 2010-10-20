Эксперт: ставки по вкладам физических лиц существенно снизились

Ставки, предлагаемые банками по вкладам физических лиц, существенно снизились.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Как подчеркнула эксперт, вопреки ожиданиям, на прошлой неделе произошло очередное снижение процентных ставок по вкладам физических лиц. «Возможно, данные изменения произошли по причине того, что стоимость данного вида ресурсов все еще высока, а кредитная активность банков все еще низкая. Поэтому в будущем не исключен еще один виток снижения процентных ставок», - считает Н.СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, средняя процентная ставка в гривне снизилась на 0,38%, в долларах США – на 0,21%, в евро – на 0,11%. Процентные ставки по срочным депозитам сейчас таковы: по депозитам в гривне на срок 1 месяц – от 2,5 до 10% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15%; на 6 месяцев – от 9,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 10,5 до 16,5%. По вкладам в долларах США: на 1 месяц – от 2 до 6,2% годовых; на 3 месяца – от 2,5 до 7,75%; на 6 месяцев – от 3,5 до 8,5%; на 12 месяцев – от 4,50 до 9,%. В евровалюте: на 1 месяц – от 1 до 5%; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1,5 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,9 до 8%.