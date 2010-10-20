Минфин привлек в бюджет свыше 500 млн. грн. от продажи ОВГЗ
08:31, 20 октября 2010Финансы
0
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 19 января 2010 года (срок обращения – 91 день) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 69,053 млн. грн., со сроком погашения 22 июня 2011 года (срок обращения – 245 дней) и доходностью 7% – 42,98 млн. грн., со сроком погашения 21 марта 2012 года (срок обращения – 518 дней) и доходностью 10,75% – 392,07 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в сентябре т.г. поступило 1 млрд. 547,69 млн. грн. (с начала года – 34 млрд. 110,66 млн. грн.).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter