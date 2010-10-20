Эксперт: рост промпроизводства в Украине 2010 г. составит 8-9%, в 2011-м - 7%

Рост промышленного производства в Украине по итогам 2010 года (январь-декабрь 2010 года к январю-декабрю 2009 года) составит 8-9%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

В то же время он отметил, что последние данные динамики промпроизводства, обнародованные Государственным комитетом статистики, дают основания ожидать рост промпроизводства выше 8%.

«Мы ожидали более резкого замедления темпов роста, то есть наш прогноз по итогам года 8%, хотя скорее всего будет выше», - сказал И. ГАЗИЗУЛЛИН.

Основными составляющими сохранения высоких темпов промышленного производства, по его словам, были высокий спрос на продукцию металлургии и продолжение уверенного роста в машиностроении, кроме того, сохраняет высокие темпы роста пищевая промышленность

«Так, при сохранении существующей динамики производства основных отраслей показатель роста промпроизводства может составить около 9%», - считает эксперт.

В то же время он не исключает, что спрос на украинский экспорт в ближайшие месяцы может снизиться.

Также он сообщил, что на 2011 год эксперты МЦПИ прогнозируют рост промпроизводства на уровне 7%.

«Мы не ожидаем, что в следующем году будет падение мировой экономики, то есть спрос будет приблизительно на таком же уровне. И учитывая относительно высокую конкурентоспособность наших предприятий, восстановительный рост будет продолжаться», - подчеркнул И. ГАЗИЗУЛЛИН.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года против сентября 2009 года составил 10,2%, в январе-сентябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,8%.

В сентябре т.г., по сравнению с августом, рост промпроизводства составил 2,9%.