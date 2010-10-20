Местные бюджеты в 2011 г. получат на 26 млрд. грн. больше, чем в этом

Местные бюджеты в 2011 году получат на 26 млрд. грн. больше, чем в текущем году.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в Николаеве на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Говоря о необходимости проведения реформы системы местного самоуправления, премьер-министр подчеркнул, в чем должна заключаться ее суть. «Больше полномочий, больше финансовых ресурсов, но и больше ответственности, – сказал премьер-министр. – На будущий год проектом бюджета заложено на 26 млрд. грн. больше, чем в прошлом году (имеется в виду 2010 год – УНИАН), средств на местные бюджеты. Но под эти 26 млрд. нужна и ответственность».

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что «есть все возможности сделать 2011 год годом не просто стабилизации, а годом серьезного интенсивного развития».