Россия скоро вступит в ВТО

Россия вступит в ВТО не позднее, чем через 12 месяцев. Об этом сегодня заявил журналистам в Москве глава Национального экономического совета при Белом доме США Лоуренс Саммерс, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

"Сейчас практически не осталось никаких спорных вопросов между Россией и США по поводу вступления России в ВТО, остались лишь вопросы, связанные с документацией", - сказал он. "Я уверен, что не позднее, чем через 12 месяцев все вопросы будут решены, в том числе с документальным оформление членства России в ВТО, и Россия станет равноправным участником этой организации", - сказал Л.Саммерс.

"Одним из важнейших вопросов, которые предстоит решить России на пути членства в ВТО, являются квоты на мясную продукцию. Россия должна будет это обсуждать не только с США и европейскими партнерами, но и с другими членами организации", - отметил помощник Барака Обамы по экономике.

Касаясь позиции Грузии, заявившей о неподдержке заявки России на членство в ВТО до тех пор, пока не будет решен таможенный вопрос в Абхазии и Южной Осетии, Л.Саммерс отметил, что "данный вопрос не является вопросом двусторонних отношений России и США". "Однако я считаю, что, безусловно, для вступления России в ВТО необходимо выработать условия, которые удовлетворяли бы всех членов организации, в том числе Грузию", - указал Л.Саммерс.