Bank of Canada понизил прогноз роста канадской экономики в 2011 г до 2,3%

Центральный банк Канады – Bank of Canada - пересмотрел во вторник в сторону уменьшения на 0,6 процентных пункта прогноз экономического роста страны на будущий год. Теперь этот показатель, как ожидается, составит 2,3 проц, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Одновременно изменила прогнозы и влиятельная организация деловых кругов Conference Board of Canada: по оценкам ее экспертов, темпы роста канадской экономики в будущем году составят 2,5 проц. Всего месяц назад прогноз этих же экспертов был более оптимистичным - 2,9 проц. Эксперты объясняют пересмотр прежних оценок снижением потребительского спроса, а также ситуацией в экономике США.

Одним из существенных факторов, негативно влияющих на канадский экспорт, станет укрепление курса канадского доллара по отношению к доллару США. По оценкам Conference Board, на протяжении будущего года курс канадской валюты будет в среднем равен 99 американским центам.