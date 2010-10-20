Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9490/7,9540 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9485/7,9535, к 12:00 цены повысились 7,9490/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2580/84, к 12:00 цены поднялись 0,2583/85. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,7860 (+0,3661).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3785/87, а к 12:00 выросли 1,3828/30. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9605/10,9740, к 12:00 цены ушли вверх 10,9855/10,9940.