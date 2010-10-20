Международные резервы НБУ составляют 34,8 млрд. долларов

По последним данным, международные резервы Национального банка Украины составляют 34,8 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2010 года выросли на 6,1% – до 34,678 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 18,1 млн. долл., продажа – 686,9 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 17,317 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,359 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,374 млрд. долл., проданной населению – 2,985 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 521,2 млн. долл. и на 30 сентября т.г. составили 15,765 млрд. долл.