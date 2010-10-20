Торги на межбанке закрылись котировками 7,9485-7,9550 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9485/7,9535, к 12:00 цены повысились - 7,9490/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9485/7,9550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2580/0,2584, к 12:00 цены поднялись до 0,2583/0,2585. К закрытию цены откатились к уровню 0,2581/0,2583.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8373 (+0,4174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3785/1,3787, а к 15:00 выросли до 1,3856/1,3858.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9605/10,9740, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9855/10,9940. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9970/11,0120.