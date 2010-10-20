Украинские банки сократили отрицательный результат в два раза

Украинские банки за январь-сентябрь текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократили отрицательный финансовый результат более чем в два раза – до 10 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 7,4% и составили 100,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 14,7% и составили 110,3 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 85% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11% - комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 47%, отчисления в резервы – 36%, общие административные расходы – 21%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, в трех из них работает временная администрация НБУ. В состоянии ликвидации находится 18 банков.