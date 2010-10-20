Убыток «ВТБ Банка» составил 131 млн. грн.

Убыток ПАО «ВТБ Банк» (Киев) за январь-сентябрь 2010 года составил 130,558 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 125 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь т.г. активы банка увеличились на 10% и на 1 октября 2010 года составили 30,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 0,015%, до 26,206 млрд. грн., обязательства – увеличились на 12%, до 28,644 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,929 млрд. грн., собственный капитал – сократился на 5%, до 2,183 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2009 году прибыль банка составила 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».