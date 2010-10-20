Королевская: принимать закон об игорном бизнесе можно только после уничтожения нелегальных заведений

Принимать закон об игорном бизнесе можно только после полного уничтожения нелегальных игорных заведений, которые действуют сегодня на всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге.

По ее словам, нелегальный игорный бизнес принимает формы, в частности, интернет-кафе, для продолжения деятельности почти в каждом регионе, и пока милиция не наведет порядок в данной сфере, нецелесообразно принимать закон о деятельности игорного бизнеса.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что комитет провел встречу с представителями Министерства внутренних дел и предложил применять к организаторам нелегальных игорных заведений такие меры, как конфискация имущества, ликвидация, возбуждение уголовных дел.

Глава комитета промполитики также сообщила, что на сегодняшнем заседании комитета будут рассмотрены некоторые законопроекты об игорном бизнесе, предложенные разными депутатами. В то же время, она высказала надежду на то, что ни один из них не будет поддержан комитетом до наведения порядка в отрасли.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.

21 сентября т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине» (№5349-д, автор – Н.КОРОЛЕВСКАЯ).

Проектом закона предполагается предоставить органам милиции право подавать иски в суд, который принимает решение о финансовых санкциях, предусмотренных законодательством, за организацию и проведение азартных игр.

В Уголовный кодекс вносится новая статья 2032 «Занятие деятельностью, запрет на которую установлен Законом Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. минимальных заработных плат за занятие игорным бизнесом с конфискацией и уничтожением игрового оборудования.