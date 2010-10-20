Данилишин был задержан при обращении в лечебное учреждение – замгенпрокурора

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН был задержан в Чехии с документами на свое имя при обращении за помощью в лечебное учреждение.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ.

«Чешская полиция задержала его при обращении в лечебное учреждение», - сказал В.ЗАНФИРОВ.

Он отметил, что Б.ДАНИЛИШИН будет экстрадирован в Украину после соответствующего решения чешского суда, заседание которого пройдет в сроки, установленные местным законодательством.

Как сообщал УНИАН, 19 октября от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Б.ДАНИЛИШИН, находившийся в международном розыске, задержан на территории этой страны.

Как сообщил Департамент связей с общественностью МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребления властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

“Он, работая в должности министра экономики Украины, был ответственным лицом за обеспечение выполнения министерством функций специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам координации государственных закупок. Используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Богдан ДАНИЛИШИН способствовал служебным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, привело к убыткам государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривень”, - сообщали ДСО МВД Украины.