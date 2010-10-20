Отмена НДС для культурных ценностей приведет к увеличению их ввоза – эксперт

Эксперты выступают за отмену налога на добавленную стоимость для ввозимых в Украину культурных ценностей, а также отмечают, что это приведет к увеличению их ввоза.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал председатель Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Юрий САВЧУК.

«У нас очень завышен налог на добавленную стоимость – 20%. Такого налога нет у наших соседей. Я думаю, что это приводит к тому, что большее количество культурных ценностей ввозится в нашу страну, в том числе, к сожалению, путем контрабанды с нарушением действующего законодательства», - отметил он.

Ю,САВЧУК также привел в качестве примера размер ставок НДС в соседней Польше – 7%.

Эксперт напомнил, что в декабре 2006 года НДС на ввоз культурных ценностей в Украину было законодательно отменено, что содействовало увеличению количества ввозимых культурных ценностей в страну в несколько раз. По его словам, действие данной нормы было нивелировано инструкциями и приказами, а не законодательно.

Кроме того, отметил Ю.САВЧУК, в Украине необходимо наладить обмен информацией между государственными органами, а также внутри них. «Мы планируем до конца этого месяца подписать с информационной таможней протокол об обмене информацией», - сказал эксперт.