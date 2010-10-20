Гильдия антикваров заявляет о нарушениях таможенных процедур

Член правления Гильдии антикваров Украины Ольга САГАЙДАК заявляет о нарушениях таможенных процедур при ввозе в Украину культурных ценностей на основе собственного примера.

Об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

О.САГАЙДАК привела примеры необоснованных проверок таможенниками сопроводительных документов. По ее словам, пытаясь ввезти в Украину картину украинского художника, купленную во Франции за 1800 евро, ей пришлось заплатить налоги, а также за все процедуры ввоза и растамаживания – доплатить еще 700 евро. Кроме того, на данные процедуры она потратила 8 часов.

По мнению члена правления гильдии, иностранец, сталкиваясь со сложностями при ввозе в Украину культурных ценностей, в будущем на это больше не пойдет, поскольку процедуры усложняются также некомпетентностью таможенников. «Та процедура, с которой я столкнулась, таможенники так страховались, делали кучу лишних движений, чтобы кто-то не сказал, что они что-то не проконтролировали», - отметила О.САГАЙДАК. По ее словам, таможенники не полностью понимают, что делать с культурными ценностями при оформлении: «Она (ценность – УНИАН) вызывает у них панику», - сказала член правления гильдии.

Как отметил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Степан ДЕРИВОЛКОВ, в случае с О.САГАЙДАК таможенники нарушили нормы таможенного оформления, требуя проведения дополнительных экспертиз и процедур. «При ввозе культурных ценностей, если физическое лицо или юридическое имеет на руках документы, которые свидетельствуют о том, что это куплено, оплачено в той стране, откуда следует это лицо, мы не имеем некаких оснований не доверять этим документам», - отметил он.