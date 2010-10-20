Янукович подчеркивает необходимость принятия Национальной стратегии по противодействию коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что принятие Национальной стратегии Украины по предотвращению и противодействию коррупции на 2010-2014 годы станет подтверждением политической воли руководства государства в борьбе с этим явлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Национального антикоррупционного комитета, которое проходит сегодня в Киеве.

Глава государства отметил, что одним из вопросов, который внесен сегодня в повестку дня заседания, является рассмотрение проекта Национальной стратегии Украины по предотвращению и противодействию коррупции на 2010-2014 годы.

«Этот документ – он подтвердит фактически политическую волю руководства страны и вашу, как представителей разных государственных учреждений, общественных организаций, государственных деятелей, которые занимают такую же принципиальную позицию. Я надеюсь, что нам с вами удастся, в конце концов, проводить эффективную государственную политику по борьбе с коррупцией», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к присутствующим на заседании.

Он сообщил, что проект стратегии также содержит направления и задачи по совершенствованию системы публичной службы и административных процедур.

«Это очень важно. То есть, это усиление добропорядочности на публичной службе, улучшение доступа граждан к деятельности органов государственной власти, чего нам не хватает для развития гражданского общества», - убежден Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это связано с теми демократическими ценностями, которые «сегодня, как говорят, на словах, но нам нужно их внедрить как конкретный механизм жизни».

Также, сказал В.ЯНУКОВИЧ, стратегия содержит положение относительно совершенствования системы использования государственного имущества и бюджетных средств; системы органов по противодействию коррупции и ответственности за коррупционные нарушения; оптимизации финансирования политических партий и избирательных кампаний.

«Это также болезненный вопрос, который есть в обществе, и нам к решению этого вопроса нужно когда-то подходить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, он отметил, что документ устанавливает задачи не только для органов государственной власти, но и для институтов гражданского общества, средств массовой информации, определяя их активными участниками антикоррупционной деятельности.

«И я уверен в том, что лишь вместе, в сотрудничестве мы сможем рассчитывать на действенный результат этой работы. Реализация стратегии также даст возможность повысить эффективность предотвращения и противодействия коррупции, а также сформировать у общественности активную позицию в данной сфере», - сказал Президент.