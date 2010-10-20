Янукович: GRECO положительно оценила проекты законов по противодействию коррупции

Группа стран против коррупции, которая функционирует при Совете Европы (GRECO), дала преимущественно положительную оценку ряду проектов законов Украины, направленных на предотвращение и противодействие коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время заседания Национального антикоррупционного комитета, которое проходит сегодня в Киеве.

Глава государства уточнил, что, в частности, речь идет о проектах таких законов: о внесении изменений в некоторые законі относительно совершенствования основ предотвращения и противодействия коррупции; о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона об основах предотвращения и противодействия коррупции; о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, эти законопроекты, которые были ранее одобрены на заседании Национального антикоррупционного комитета, получили положительную оценку в GRECO. «То есть, наши инициативы поддержаны», - отметил Президент.

По его словам, в GRECO также считают, что принятие и реализация этих законов станет существенным шагом на пути приближения Украины к эффективным европейским стандартам в преодолении коррупции.

«Хотя сегодня, как мы уже знаем, коррупция не может касаться лишь одного государства. Во многих случаях коррупционеры находят такие схемы, которые идут далеко-далеко за пределы какой-либо страны. И организованы целые международные картели, которые соединяются в офшорных зонах», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Украина дальше шла таким путем.

«Нам нужно остановить коррупцию в Украине», - подчеркнул Президент, в очередной раз заметив, что коррупция сегодня стала серьезной угрозой национальной безопасности государства.