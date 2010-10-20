Принятие Налогового кодекса приведет к росту стоимости туристических услуг – АЛТУ

Принятие Налогового кодекса в существующем виде, которым предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) полную стоимость туристического продукта, приведет к удорожанию турпродукта для потребителя и как следствие – к уменьшению турпотока и налоговых сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ).

Согласно сообщению, туроператоры – члены АЛТУ отмечают, что последствиями принятия нового Налогового кодекса Украины в существующем виде может стать тенизация туристического рынка, ухудшение уровня защиты прав потребителей и ненадлежащее туристическое обслуживание во время Евро-2012.

Как отмечают в АЛТУ, некоторые положения проекта Налогового кодекса идут в разрез с действующим законодательством Украины в сфере туризма, а также директивами ЕС и рекомендациями ВТО. В частности, проектом Налогового кодекса турагентам разрешены операции по продаже путевок от своего имени, что не только противоречит Закону Украины «О туризме», но и снижает уровень защищенности потребителей. Также используется термин «туристический ваучер», в то время как эта форма договора не является обязательной для использования на территории Украины и не обеспечивает действенного контроля за качеством и полнотой предоставления туристических услуг.

Как отмечают в ассоциации, для того чтобы предотвратить разрушение зарождающегося цивилизованного туристического рынка Украины и способствовать созданию прозрачных и понятных правил работы, АЛТУ разработала комплекс предложений к проекту Налогового кодекса. Предложения уже поданы в Верховную Раду, Кабинет Министров, а также в Министерство культуры и туризма и Государственную службу туризма и курортов.