Банк «Форум» увеличил убыток почти в 5 раз

Банк «Форум» за январь-сентябрь 2010 года увеличил убыток почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,079 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. активы банка сократились на 20% и на 1 октября 2010 года составили 15,523 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 11%, до 15,07 млрд. грн., обязательства – на 23%, до 13,558 млрд. грн., уставный капитал – увеличился почти в 2 раза, до 4,434 млрд. грн., собственный капитал – на 5%, до 1,965 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 94,52% акций банка «Форум».