27 октября Путин посетит Киев
18:54, 20 октября 2010Финансы
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27 октября председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН посетит Киев для участия в очередном заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.
Как сообщает интернет-портал правительства РФ, в ходе заседания комитета и переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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