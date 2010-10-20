«Брокбизнесбанк» увеличил прибыль в 4,5 раза

АБ «Брокбизнесбанк» (Киев) за январь-сентябрь 2010 года увеличил прибыль в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 48,893 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-сентябре активы банка сократились на 6% и на 1 октября 2010 года составили 15,240 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – увеличились на 5%, до 11,998 млрд. грн., обязательства – уменьшились на 7%, до 12,880 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился на 0,8% – до 1,982 млрд. грн., собственный капитал – на 2%, до 2,360 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,3230%, опосредованное – 46,9931%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9931%, опосредованное – 48,3230%.