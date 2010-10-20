«Укрэксимбанк» увеличил прибыль на 62%

ПАО «Укрэксимбанк» (Киев) за январь-сентябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличило прибыль на 62% – до 34,753 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 21% и на 1 октября 2010 года составили 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8%, до 51,963 млрд. грн., обязательства - на 11%, до 51,543 млрд. грн., уставный капитал вырос на 64% до 16,394 млрд. грн., собственный капитал – на 60%, до 17,435 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Прибыль банка в 2009 году составила 21 млн. грн.