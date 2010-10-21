Предприниматели пикетируют Верховную Раду

Около 1 тыс. предпринимателей пикетируют здание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста со всей Украины выступают против принятия правительственного проекта Налогового кодекса и увеличения пенсионного возраста.

Предприниматели держат лозунги антиправительственного и антипарламентского направления: «ВР против народа – кто выигрывает? Большим вареником можно подавиться», «Правительство Азарова: бери шинель…», «Требуем справедливой пенсионной реформы», «Оставим будущее нам и нашим детям» и другие.

Также пикетирующие принесли несколько похоронных венков.