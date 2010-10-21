Предприниматели пикетируют Верховную Раду
10:33, 21 октября 2010Финансы
0
Выступают против принятия Налогового кодекса
Около 1 тыс. предпринимателей пикетируют здание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста со всей Украины выступают против принятия правительственного проекта Налогового кодекса и увеличения пенсионного возраста.
Предприниматели держат лозунги антиправительственного и антипарламентского направления: «ВР против народа – кто выигрывает? Большим вареником можно подавиться», «Правительство Азарова: бери шинель…», «Требуем справедливой пенсионной реформы», «Оставим будущее нам и нашим детям» и другие.
Также пикетирующие принесли несколько похоронных венков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter